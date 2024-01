Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Mathias Mester mit Comedy-Lesung

„Klein anfangen – groß rauskommen“ – damit kennt sich Mathias Mester bestens aus. Und genau so lautet denn auch das Programm seiner Comedy-Lesung, mit der er am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, im Kultur-Haus Zach zu Gast ist. Der sympathische Leichtathlet nimmt sein Publikum mit auf einen emotionalen und immer wieder extrem witzigen Sprint durch sein Leben, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein für das Kultur-Haus an.