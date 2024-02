Charme- und Lachoffensive im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Comedy-Lesung mit Mathias Mester

22 deutsche Meistertitel waren ihm nicht genug, auch vier Europameistertitel vermochten ihn nicht zu bremsen. Selbst sieben Weltmeistertitel spornten ihn nur weiter an, genau wie die Silbermedaille bei den Paralympics 2008 in Peking. Das 1,42 Meter große Kraft- und Charmepaket Mathias Mester ist derzeit auf Lesetour – „bereit für den nächsten Coup, startklar für eine echte Premiere“, formuliert es Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Analog zum Titel seines gleichnamigen Buchs „Klein anfangen, groß rauskommen“ nimmt der sympathische Westfale sein Publikum mit auf einen emotionalen und immer wieder extrem witzigen Sprint durch sein Leben. Er blickt zurück in seine Kindheit, berichtet, wie er beim Fußball für den Speerwurf entdeckt wurde und wie er in einer WG mit einem Blinden zusammenwohnte. „Er hat den Staub nicht gesehen, und ich bin nicht drangekommen,“ erinnert sich Mester gerne an eine besondere Anekdote. „Bei seiner Lesung liefert er eindrucksvolle Plädoyers für Optimismus, für Lebensfreude und für den Sport, dem Mathias Mester so viel zu verdanken hat“, versichert Noppenberger.