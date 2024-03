Mathias Mester im Hückeswagen Kultur-Haus Zach Mit Humor und Natürlichkeit das Publikum gepackt

Wie bricht man das Eis? Mit Humor. Das hat Mathias Mester schon als Kind gelernt. „Wenn damals Witze über meine Größe gerissen wurden, dann habe ich immer noch einen draufgesetzt“, sagte er am Sonntagabend im sehr gut besuchten Kultur-Haus Zach gleich zu Beginn seiner Lesung zu seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen. Mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“. Die wurde nun nachgeholt, weil Mester zum eigentlichen Termin Anfang Februar krank geworden war. Und dass der Humor auch ein Stück weit Selbstschutz war, machte er gleich mit ein paar Witzen deutlich. „Wo wir hier so gemütlich beisammen sind – kennt ihr den? Kommt ein Mann in eine Bar und sieht 22 Kleinwüchsige am Tresen stehen. Fragt er den Barkeeper: Was ist denn hier los – Kicker kaputt?“ Der brauchte etwas, beim nächsten Witz setzte aber gleich Gelächter ein: „Ich bin ganz schön k.o. – ich habe gestern zwei Bäume gepflanzt: Petersilie und Schnittlauch.“