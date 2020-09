Hückeswagener Talsperre : Masterplan für eine schönere Bever

Hückeswagen Der Planunungsausschuss beauftragte jetzt die Verwaltung, einen „Perspektivplan Freizeitlandschaft Bevertalsperre“ in Auftrag zu geben. Damit soll der Bereich fit für die touristische Zukunft gemacht werden.

Die Bever ist von ihrer Funktion her eine Brauchwasser-Talsperre, die vor allem zur Regulierung des Wasserstands der Wupper dient. Außerdem ist sie aber seit Jahrzehnten auch ein Badesee und wichtiger Naherholungsraum für Hückeswagener und Gäste aus der gesamten Region. Die touristische Infrastruktur ist jedoch unterentwickelt – und das betrifft nicht nur die aktuell diskutierte Parkplatz-Not. Das soll sich ändern. Der Planungsausschuss bereitete am Dienstag in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl den Weg dafür.

Einstimmig beauftragte der Fachausschuss die Verwaltung, den Auftrag für einen „Perspektivplan Freizeitlandschaft Bevertalsperre“ an einen externen Dienstleister zu vergeben. Zielsetzung ist es, Schwächen und Stärken aufzuzeigen und konkrete Vorschläge für eine Verbesserung der Situation und der Angebote an der Talsperre zu entwerfen. Aus der Vorlage der Stadtverwaltung zur Sitzung wurde klar: Es geht um nicht weniger als eine „grundlegende Neuausrichtung der Freizeitlandschaft“. Unter anderem sollen die Themen Mobilität, Infrastruktur, Tourismus, Gastronomie und Freizeitangebote betrachtet werden.

Die Kosten für den Perspektivplan betragen 50.000 Euro. Davon übernehmen die Stadt und der Oberbergische Kreis, der mit im Boot sitzt, jeweils 20.000 Euro und der Wupperverband als Betreiber der Talsperre 10.000 Euro. Die spätere Umsetzung von Einzelprojekten wird ein Vielfaches kosten. Dabei besteht aber die Hoffnung auf Mittel aus der Regionale 2025, denn die Weiterentwicklung des Bever ist in Zusammenarbeit mit der Regionale-Agentur als Projektidee entstanden. Unterdessen hat die Projektagentur Oberberg bereits eine Grundlagen-Analyse erstellt, die Basis für den Perspektivplan ist. Sie zeigt den Ist-Zustand auf, also die momentan vorhandenen Freizeitangebote und die Infrastruktur.

Die Vergabe des Auftrags an ein Planungsbüro soll kurzfristig stattfinden. Vor überhöhten Erwartungen warnte indes Christian Schütte (CDU): „Wir dürfen uns nicht dem Traum hingeben, dass die Bever zum Chiemsee Nummer zwei wird.“ Dennoch sei der nun gestartete Planungsprozess „richtig und überfällig“. Horst Fink (SPD) ergänzte: „Da ist nichts an touristischer Qualität an der Bever. Das muss sich ändern, und dafür brauchen wir die Sicht von außen, also die externen Planer.“ Unabhängig davon sollen die Anlieger der Bever frühzeitig in den Planungsprozess einbezogen werden, sicherte Bürgermeister Dietmar Persian zu.