Stadtmarketing Hückeswagen : Maskottchen „Hücki“ zieht erste Gewinner des Gastro-Gewinnspiels

Hückeswagen Die Hückeswagener Tanja und Jürgen Engels sind die ersten Gewinner des Gastro-Gewinnspiels des Stadtmarketings. Ihren Gewinn stiften sie jedoch dem Ein-Euro-Verein. Wer in einem Hückeswagener Lokal essen geht, hat noch drei weitere Gewinnchancen.

In der örtlichen Gastronomie essen gehen oder dort Speisen und Getränke abholen kann jetzt im Juli kostenfrei sein – nämlich dann, wenn die Gäste ihre Rechnung beim Stadtmarketing einreichen und damit beim Gastro-Gewinnspiel „Essen Gehen und Abkassieren“ mitmachen. Wessen Rechnung gezogen wird, erhält den Betrag vom Stadtmarketing erstattet. Vier Wochen lang wird jeweils ein Gewinner ermittelt, das erste Gewinnerpaar ermittelte jetzt das Stadt-Maskottchen „Hücki“: Die Hückeswagener Tanja und Jürgen Engels hatten ein leckeres Abendessen im Hotel-Restaurant Kniep im Wert von etwa 55 Euro genossen und erhalten diesen Betrag nun erstattet, teilen die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Monika Zöller und Andrea Poranzke, mit. Das Ehepaar hat aber laut Monika Zöller bereits angekündigt, das Geld an den Ein-Euro-Verein spenden zu wollen.

Das Gewinnspiel geht weiter, auch in dieser und den beiden kommenden Wochen heißt es wieder „Essen gehen und abkassieren“. Die Teilnahme ist einfach: Nach dem Essen muss die Rechnung eines Hückeswagener Restaurants oder Imbisses per Mail an lecker@hueckeswagen.de gesendet werden. Die Verlosung für diese Woche gilt für alle Rechnungen bis einschließlich Sonntag, 19. Juli; insgesamt läuft die Aktion noch bis zum 2. August.