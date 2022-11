Hückeswagener Kinder und St.Martin : Martinszüge der Grundschulen

Hückeswagen Premiere für die Löwen-Grundschule: Erstmals zogen die gut 300 Jungen und Mädchen am Donnerstagabend von der neuen Schule im Brunsbachtal hinter St. Martin her.

Es war, wie so vieles in diesem Schuljahr, eine Premiere für die Löwen-Grundschule: Erstmals zogen die gut 300 Jungen und Mädchen am Donnerstagabend von der neuen Schule im Brunsbachtal hinter St. Martin hoch zu Ross her. Der Martinszug führte über die Baustraße des Neubaugebiets „Eschelsberg“ und über die Kölner Straße, wo die Eltern hinzustießen, bis zum Schloss. Dort löste sich der Zug dann auf.