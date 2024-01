50. Frauensitzung der kfd Hückeswagen Das „Mädchen für alles“ ist männlich

Der Kontakt zu dem Wuppertaler kam 2012 zustande, als Martin John Lautsprecherboxen und weitere Technik für die Feier zum 18. Geburtstag von Rebecca Augustin (geborene Knecht), heutige Sitzungspräsidentin und Moderatorin der Frauensitzung, zur Verfügung stellte. Wenn er nicht gerade in der „fünften Jahreszeit“ unterwegs ist, ist der Wuppertaler Elektroniker bei der Remscheider Firma Vaillant. Gemeinsam mit seinem Freund Christian Mertens, der als Veranstaltungstechniker am Schauspielhaus in Bochum arbeitet, hatte sich John in der Oberbarmer Kirchengemeinde St. Johann Baptist viele Jahren in der Jugendarbeit engagiert und unter anderem bei Veranstaltungen für die Technik gesorgt. Mittlerweile sind beide Männer Väter, weshalb die Familie an den Wochenenden an vorderster Stelle steht.