Bauausschuss in Hückeswagen Markierungen für Treppenstufen

So ging es in einem Antrag des Arbeitskreises in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses um die Treppenstufen, die zum Multifunktionalen Sitzungssaal (MuFuSiSa) am Bahnhofsplatz führen. Darin hieß es, dass die Treppenstufen mit einer sogenannten Stufenvorderkantenmarkierung versehen werden sollten – damit sie vor allem für sehbehinderte Menschen einfacher und sicherer zu begehen sind.