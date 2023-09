Lärmaktionsplan für Hückeswagen Markierungen für Fahrradschutzstreifen an der Peterstraße

Während auf der Bachstraße zwischen der Ampel an der Friedrichstraße/Heidenstraße und dem Bergischen Kreisel mittlerweile eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gilt, will die Stadt an der Peterstraße ab dem Abzweig Montanuskreisel bis zur Pizzeria Am Tannnebaum in beiden Fahrtrichtungen diese Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf der Straße aufbringen lassen. „Die Fachbehörden erhoffen sich dadurch eine Reduzierung der Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer und damit auch weniger Lärm“, erklärt Kissau. Um zu schauen, ob das wirklich klappt, soll in sechs Monaten, also pünktlich zu Beginn des Frühlings, ein sogenanntes Tempo-Info-Gerät ­aufgestellt werden, um festzustellen, wie schnell auf der Peterstraße trotz der Schutzstreifen noch gefahren wird.