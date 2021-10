Kultur in Hückeswagen : Verträumte Klänge von Gitarre und Keyboard

Hückeswagen Marius Pietruszka an den Keyboards und Gitarrist Uwe Sandfort brachten am Freitagabend das Publikum im Kultur-Haus Zach zum Träumen.

Etwa in „Der Olivenbaum“, einer Komposition Petruszkas, die dieser, wie er sagte, im Urlaub auf der griechischen Insel Samos geschrieben hatte, die viel Dynamik in sich trug und sowohl dem Keyboarder an seinen Tasten als auch dem Gitarristen auf seiner Akustischen einiges an Fingerfertigkeit abverlangte.