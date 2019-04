Kultur-Haus Zach : Marco Weissenberg präsentiert Magie-Show

Hückeswagen „Wunderkind“ heißt die Magie-Show, mit der Marco Weissenberg aktuell bundesweit zu sehen ist und am kommenden Samstag im Kultur-Haus Zach auftritt.

Bereits im Januar präsentierte Magier Marco Weissenberg im Kultur-Haus Zach seine Magie-Show „Wunderkind“ vor ausverkauftem Haus. Wegen der großen Nachfrage konnte der Trägerverein einen weiteren Showtermin mit dem Magier vereinbaren. So ist Marco Weissenberg am kommenden Samstag, 6. April, 20 Uhr, nochmals in Hückeswagen live zu sehen. „Wunderkind“ heißt die Magie-Show, mit der Weissenberg aktuell bundesweit zu sehen ist. Er ist aber weder ein Mathegenie, noch kann er sonderlich gut Geige oder Klavier spielen. Bei seiner Show können die Zuschauer hautnah erleben, wie Weissenberg ein Foto in der Zukunft macht, sich in einen Superhelden verwandelt und unzählige kleine Glühwürmchen durch den ganzen Raum fliegen lässt. Er sorgt für einen Abend, der den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Schon bei seiner Show im Januar waren die Gäste fasziniert von Weissenbergs Zauberkunst. Man sitzt so nah an der Bühne und kann trotzdem nichts erkennen, wie die Tricks funktionieren,“ sagt Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „So errät Weissenberg beispielsweise Farben auf einem Bild, die von einer Person im Publikum erst während der Show gewählt werden. Und als krönenden Abschluss überrascht der Magier mit dem passenden Outfit,“ ergänzt Bauer.