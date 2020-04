Osterlämmer in Hückeswagen : Schafzucht aus Liebe und mit Leidenschaft

Oberburghof Die Brüder Marco und Nikolai Schäfer helfen mit ihrer Zucht, die Rasse des Ostfriesischen Milchschafts zu erhalten. In diesem Jahr wurden besonders viele Drillinge geboren.

Eines der bekanntesten Symbole zum Osterfest ist das Osterlamm. Schon seit Jahrtausenden gilt das Schaf als Symbol des Lebens, weil es nicht nur Speise und Trank, sondern auch Kleidung (Wolle) gibt. Zudem wurde es in den alten Kulturen als Opfertier verwandt, weil ihm gute Beziehungen zu den Göttern nachgesagt wurde. Bei Marco und Nikolai Schäfer in Oberburghof wird allerdings kein Lamm geopfert, geschweige denn geschlachtet. Die Brüder sind vielmehr Schafzüchter aus Leidenschaft. „Unser Vater hat mit der Schafzucht angefangen, wir sind praktisch damit groß geworden“, sagt Marco Schäfer. Seit sieben Jahren züchten die Brüder hauptsächlich Ostfriesische Milchschafe, eine vom Aussterben bedrohte Rasse, die auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland steht. 17 Muttertiere und 28 Lämmer leben derzeit in Oberburghof.