Radevormwalder vor dem Wipperfürther Amtsgericht Sturzbetrunken Nacht im fremden Camper an der Bever verbracht

Eine feucht-fröhliche Party mit Freunden an der Bever-Talsperre hat mehr als zwei Jahre später für einen 40-Jährigen aus Radevormwald ein teures Nachspiel. Er musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Wipperfürth verantworten, der Tatvorwurf gegen den bis dahin nicht vorbestraften Mann lautete auf Diebstahl im besonders schweren Fall. Das Problem dabei: Der Angeklagte konnte sich an so gut wie gar nichts erinnern, was in der Nacht im Juni 2021 geschehen war und ihn nun vor den Richter gebracht hatte.