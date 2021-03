Vorfall in Hückeswagen : Mann uriniert an Haltestelle und greift Polizisten an

Mann uriniert an Haltestelle und greift Polizisten an

Hückeswagen Mehrfach danebenbenommen hat sich am Dienstagnachmittag ein 39 Jahre alter Wipperfürther an der Peterstraße. Nachdem die Situation eskalierte, verbrachte er mehrere Stunden im Polizeigewahrsam.

Erst eskalierte eine eher harmlose Situation, dann landete er in Polizeigewahrsam, und jetzt wartet auch noch eine Gerichtsverhandlung auf ihn: Ein 39-jähriger Wipperfürther hatte am Dienstag offenbar nicht seinen besten Tag. So war er gegen 14.30 Uhr von einer Streifenwagen-Besatzung dabei beobachtet worden, wie er neben einer Bushaltestelle an der Peterstraße urinierte. Als die Polizisten, nachdem sie aus ihrem Auto ausgestiegen waren, ihn ansprachen, reagierte der Wipperfürther laut Polizei-Sprecher Michael Tietze „sofort sehr aggressiv und ging in so bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu, dass er gefesselt werden musste“. Dabei trat er um sich und verletzte eine Polizistin leicht.