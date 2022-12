Kurioser Fall vor Gericht Mann stiehlt eine Ampel – das hatte er damit vor

Die Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich, und was der eine schön findet, muss anderen nicht zwingend gefallen. Dass er sich aber ausgerechnet eine Baustellen-Ampel als Dekoration für sein Zimmer in einer Einrichtung der Jugendhilfe ausgesucht hatte, brachte einen 20-Jährigen jetzt vor den Strafrichter am Amtsgericht in Wipperfürth. Natürlich nicht wegen einer Deko-Geschmacksverirrung, denn die erfüllt noch keinen Straftatbestand. Aber ein Diebstahl ist definitiv eine Straftat, und tatsächlich hatte der 20-Jährige die Ampel in einer Nacht im September gestohlen.