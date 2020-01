Polizeieinsatz : Silvestereinsätze: Mann schießt vom Balkon

Die Polizei war in der Silvesternacht in Hückeswagen gefragt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückeswagen In Hückeswagen musste die Polizei in der Nacht zu Neujahr zweimal eingreifen. Insgesamt jedoch verlief im Oberbergischen Kreis der Start ins Neue Jahr friedlich.

() In der Silvesternacht musste die Polizei im Oberbergischen Kreis zu mehreren Einsätzen ausrücken – auch in Hückeswagen. Um kurz nach 22 Uhr hatte die Einsatzstelle den Hinweis erhalten, dass in der Sperberstraße von einem Balkon geschossen werde. Wie sich herausstellte, hatte ein 25-jähriger Mann dort mit einer Schreckschuss-Waffe in die Luft gefeuert. Die Polizisten stellten die Pistole sicher, der Schütze erhielt eine Anzeige.