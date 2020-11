Malkursus im Hückeswagener Johannesstift : Mit Farbe gegen den Winterblues

Hückeswagen Im Altenzentrum Johannesstift sorgt derzeit ein Malkursus unter der Anleitung von Birgit Mostert für eine willkommene und kreative Abwechslung. Die Künstlerin versorgt die Teilnehmer mit vielen wertvollen Tipps.

Mit Pinsel, Aquarellfarben und Wasser entstehen zwei Landschaftsbilder, die an Wiesen- und Stoppelfelder erinnern. „Abschied vom Sommer“ tauft Birgit Mostert das Stimmungsbild, das Christa Werda erschaffen hat. Der neue Malkursus im Altenzentrum Johannesstift weckt ganz neue Talente bei der 90-Jährigen. „Ich habe noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt und hatte früher durch die vielen Ortswechsel zu Kriegszeiten auch nie die Möglichkeit dazu gehabt“, erzählt die Kursteilnehmerin. Umso überraschter ist Christa Werda, welch stimmungsvolle Farbverläufe sie trotz zittriger Hände auf die Leinwand bringt.

Annemarie Raffelsieper versucht sich an einer Winterlandschaft mit Häusern und Bergen. „Ich konnte schon in der Schule nicht malen und wollte zuerst nicht mitmachen“, ist sie anfangs skeptisch, was ihre künstlerischen Fähigkeiten betrifft. Doch nach dem ersten Versuch schöpft sie Mut. „Ich bin begeistert und haben mich vorige Woche schon auf heute gefreut“, fügt Annemarie Raffelsieper hinzu. Gertrud Ludewig malt ein Bild aus ihrer Erinnerung heraus. „Das ist ein Winterweg zur Bever – da steht mein Häuschen“, sagt die 90-jährige Johannesstift-Bewohnerin. Birgit Mostert gibt Ratschläge, wie sich etwa Eis auf einem zugefrorenen See am besten darstellen lässt. „Jetzt werden wir auf unseren alten Tagen noch zu Zeichnern – das gibt es ja nicht“, freut sich Getrud Ludewig über die Hilfe der Hückeswagener Fachfrau.