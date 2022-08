Hückeswagener Löschgruppe gibt nach Corona-Pause ordentlich Gas : Mal wieder volles Haus auf’m Herweg

Herweg Am Wochenende feierte die Löschgruppe Herweg der Hückeswagener Feuerwehr ihr erstes Sommerfest nach zwei Jahren Corona-Abstinenz. Das bewährte Programm war der Garant für stimmungsvolle und gutbesuchte Festtage.

Die große Garage, in der normalerweise die Herweger Löschfahrzeuge stehen, verwandelte sich am Wochenende in eine stimmungsvolle Großraumdisko. Und auch unter dem gespannten Lastenfallschirm vor dem Gerätehaus wurde es so richtig voll. Der Grund war das Sommerfest der Herweger Feuerwehrgruppe. Unter dem Motto „Auf’m Herweg ist’s am besten“ durfte nach zweijähriger, coronabedingter Abstinenz endlich wieder ausgelassen gefeiert werden. Das ließen sich weder die Organisatoren noch die zahlreichen Gäste zweimal sagen. Schon Freitagabend wurde es am Gerätehaus so richtig voll. Weit mehr als 500 Besucher waren zum Feiern auf das Gelände gekommen, das die Feuerwehrkameraden mit Getränke- und Grillwagen bestückt und mit zahlreichen Lichterketten festlich hergerichtet hatten. Die große benachbarte Wiese, die als Parkplatz ausgeschildert war, füllte sich innerhalb der ersten beiden Stunden rasend schnell. DJ Cerasi – alias Daniel Kirschbaum – heizte den feierwütigen Gästen musikalisch so richtig ein. „Man merkt, dass die Leute Nachholbedarf haben“, sagte Bernd Strack von der Löschgruppe Holte. Und auch die Holter Löschgruppenführerin Silke Lemmen war angetan von der guten Stimmung. „Es ist, als hätte es Corona nie gegeben. Das gibt mir Hoffnung für das Hückeswagener Altstadtfest“, sagte Lemmen.