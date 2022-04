Comedy-Zaubershow im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Bad Boy of Magic“ verzaubert im Island

„Bad Boy of Magic“ verzaubert im Island

Hückeswagen Der Magier und Comedian Christopher Köhler gastiert am Samstag, 7. Mai, wieder im Kultur-Haus Zach. Das Publikum kann sich auf sein neues Programm „Sex, Drugs & Kartentricks" freuen.

Ein „zauberhaftes“ Wiedersehen mit dem Magier und Comedian Christopher Köhler gibt es am Samstag, 7. Mai, im Kultur-Haus Zach. Der „Bad Boy der deutschen Zauberszene“, der bereits mehrfach für gute Unterhaltung gesorgt und mit verblüffenden Zaubertricks das Publikum im Island fasziniert hat, präsentiert mit seinem neuen Programm „Sex, Drugs & Kartentricks“ eine abwechslungsreiche Show mit jeder Menge Magie und Publikumsinteraktion.

Der spontane Magier steht seit mittlerweile 15 Jahren auf der Bühne – „und ist immer noch anders als viele seiner Magic-Kollegen“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Köhler liebe die schnelle Faszination, sei spontan und binde stets sein Publikum mit in die Show ein. In seinem Jubiläumsprogramm vermischt er die Grenzen zwischen Magie und Realität. Noppenberger: „Was lediglich eine Illusion zu sein scheint, kann sich in Wahrheit als harte Wirklichkeit entpuppen.“ Die Show sei definitiv nichts für schwache Nerven. Zudem wechselten sich im hohen Tempo Tricks, Stunts und lustige Interaktionen mit dem Publikum ab.