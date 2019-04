Szene : Magier Marco Weissenberg gibt Zusatzshow im Kultur-Haus

Hückeswagen Marco Weissenberg überzeugte erneut mit seiner professionellen Bühnenshow, die nicht allein aus Zauberei bestand.

Erst im Januar war Newcomer Marco Weissenberg mit seiner Magie-Show „Wunderkind“ im Kultur-Haus Zach zu Gast. Am Samstagabend gab er an gleicher Stelle eine Zusatzshow. „Im Januar war die Show ausverkauft, und wir mussten 20 Gäste ablehnen“, berichtete Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Der Verein hatte sich daraufhin um einen Zusatztermin bemüht, der ebenfalls sehr gut besucht war.

Der Künstler setzte dabei auf Qualität statt Quantität und verband jedes Zauberkunststück mit einer eigenen Geschichte – mal witzig, mal poetisch, immer jedoch mit dem überraschenden Wow-Effekt. So ließ er den Ehering einer Zuschauerin verschwinden und in einer doppelt eingeschweißten Gummibärchen-Tüte wieder erscheinen. Verblüffend. Ebenso schaffte er es, scheinbar Gedanken per Dosentelefon zu übertragen und Vorhersagen zu treffen, die – wie sollte es in einer Zaubershow auch anders sein – perfekt zutrafen.