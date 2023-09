Müllsammelwoche in Hückeswagen Mädchen der Jungschar sammeln wilden Müll an der Bever

Zusammen geht die Gruppe am Parkplatzende Richtung Beverufer. „Hier sieht es so aus, als hätte jemand seinen Müll ausgeleert“, meint Simone Kruschinski, als die Kinder gleich mehrere Kunststoff-blumenkästen und Porzellanscherben aufsammeln. Ein Pizzakarton, eine Schutzmaske und eine Glasflasche folgen. Lynn (11) merkt an, dass es bestimmt in einer Woche wieder so aussieht. Sie ist oft an der Talsperre und beobachtet häufiger, dass die Leute ihren Müll einfach wegwerfen. Die Betreuerin ermuntert: „Das denke ich nicht, denn die Badesaison ist ja erst mal zu Ende.“