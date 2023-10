Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Eingetaucht in die Welt der Gedichte

Die Autografen, die von unterschiedlichen Autoren stammten, wurden per Beamer an die Leinwand geworfen, was durchaus jenseits der Gedichte selbst einen interessanten Einblick in die Gewohnheiten der Dichter gab. So etwa in die Handschriften, die mal mehr, mal weniger leserlich waren – bis hin zu echtem Gekrakel, das so manchen Arzt stolz gemacht hätte, wie etwa das „Winterlied“ von Ulla Hahn. Aber auch das verwendete Papier, das, wie etwa beim Lyriker Jürgen Becker aus Köln, ein ganz normales Stück Karo-Papier oder ein einfaches, weißes Blatt Papier war. Und wo vorhanden, wurden auch die entsprechenden Begleitzeilen zu den erfüllten Autografen-Wünschen vorgelesen, abwechselnd von Horn und Wittschier.