Hilfsaktion für schwerkranken Jungen Weiter Warten auf das Wunder

Auch viele Menschen aus der Schloss-Stadt verfolgen seit einigen Monaten das schwere Schicksal des kleinen Luis. Mit einem besonderen Anliegen hatte sich die Hückeswagenerin Judith Hanke Anfang Dezember an alle Besucher des Weihnachtsmarktes „Hüttenzauber“ gewandt: Der Sohn ihrer Cousine Andrea Dautz, die ursprünglich aus Hückeswagen kommt (s. Info-Kasten) hat einen schweren Herzfehler und benötigte dringend eine weitere Therapie in den USA. „Da die Krankenkasse diese Kosten nicht übernimmt, sammelte die ganze Familie und viele Freunde über die online-Plattform betterplace Geld“, berichtete Hanke damals. Die Resonanz in der Schloss-Stadt war enorm: Sowohl beim „Hüttenzauber“ als auch bei einer weiteren Sammelaktion an der Bahnhofstraße kamen gut 5000 Euro zusammen.