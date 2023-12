Weihnachtsverlosung von „Wir sind Hückeswagen“ Losnummer 010287 gewinnt das Auto

Der Jubelschrei blieb erwartungsgemäß aus, als die Gewinnnummer des Hauptpreises feststand. Nach den Zwischenziehungen am Wilhelmplatz wurden am frühen Freitagabend die Losnummern der zehn Hauptpreise in der Glashalle am Bahnhofsplatz öffentlich gezogen. Den 1. Preis, einen weißen Mitsubishi Space Star, hatten die Zuschauer im Glasfoyer direkt vor Augen. Der Besitzer des Loses mit der Nummer 010287 darf sich auf den Kleinwagen freuen. Die Hückeswagenerin Christa Beykirch zog die Zahlen fürs Auto.