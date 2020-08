Nachruf für eine engagierte Hückeswagenerin : Lore von Polheim ist im Alter von 89 Jahren gestorben

Lore von Polheim, hier mit ihrem Neffen, dem FDP-Orts- und Fraktionsvorsitzenden Jörg von Polheim im Jahr 2017, ist am Donnerstag gestorben. Im November wäre sie 90 geworden. Foto: Moll

Hückeswagen Die Verstorbene war mehr als 70 Jahre Mitglied im ATV und seit 1992 der FDP. 1946 war im Gesellschaftszimmer der Bäckerei ihrer Familie an der Kölner Straße der liberale Ortsverband gegründet worden.

Die FDP war und ist Familiensache bei den von Polheims. Das wurde etwa vor drei Jahren deutlich, als zwei Generationen eine besondere Ehrung erhielten: Lore von Polheim, ihr Neffe Jörg und dessen Frau Sabine von Polheim gehörten zu diesem Zeitpunkt jeweils seit 25 Jahren der Partei an. Viele Hückeswagener kannten Lore von Polheim jedoch vom ATV oder einfach, wenn sie in früheren Jahren auf der Islandstraße unterwegs war. Am Donnerstag ist die Hückeswagenerin im Alter von 89 Jahren gestorben.