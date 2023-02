Schulneubau in Hückeswagen Löwen-Grundschule kostet Stadt hohe Summen im laufenden Betrieb

Das ist deutlich mehr als für jede andere Schule in Hückeswagen für die regelmäßige Wartung ausgegeben wird. In den Erläuterungen zum Haushaltsplan-Entwurf begründet die Verwaltung das so: „Zum Verständnis der Summe muss berücksichtigt werden, dass das Gebäude annähernd so viel Technik beinhaltet wie alle anderen Gebäude der Stadt zusammen.“ Aufgelistet werden unter anderem zwei Aufzüge, eine Brandmeldeanlage, Lüftungsanlagen, Küchentechnik, Türen mit elektronischen Elementen und eine Anlage zum Rauch- und Wärmeabzug.