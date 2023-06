Offener Ganztag in Hückeswagen Löwen-Grundschule bekommt fünfte OGS-Gruppe

„Die Nachfrage nach Plätzen in der OGS an Hückeswagener Schulen der Primarstufe ist in diesem Jahr enorm“, betonte Persian am Mittwoch. Daher war die Anzahl der Gruppen für die OGS an der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal für das Schuljahr 2023/24 bereits von drei auf vier erhöht worden. Was letztlich immer noch nicht ausgereicht hat, blieben doch bislang 22 Kinder ohne einen OGS-Platz an der Grundschule. Es gab daraufhin laut Persian Gespräche zwischen Stadt, Kreisverwaltung, Bezirksregierung und dem Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte als OGS-Träger über die Machbarkeit einer Erweiterung auf eine fünfte Gruppe.