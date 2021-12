Förderverein der Löwen-Grundschule Hückeswagen startet neues Projekt : Löwen-Grundschüler verkaufen Karten und Kalender

Monika Schlieren (l.) und Rebecca Grosalski vom Schulförderverein der Löwen-Grundschule verkauften am Sonntag im Spiel- und Lederwarengeschäft Heinhaus zusammen mit (v. l.) Julie (9), Elise und Felix (beide 6) selbst gebastelte Schulkalender und Weihnachtskarten. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Weil sie auf dem „Hüttenzauber“ nichts ausstellen konnten, verkauften Mitglieder des Schulfördervereins der Löwen-Grundschule und Schüler am Sonntag ihre Arbeiten bei Heinhaus. Zudem sind sie noch in der Bäckerei von Polheim am Etapler Platz zu haben.

Normalerweise wäre der Förderverein der Löwen-Grundschule am Sonntag mit einem Stand beim „Hüttenzauber“ vertreten gewesen und hätte dort individuell gestaltete Weihnachtskarten und den Jahres-Schulkalender verkauft. Doch der Weihnachtsmarkt wurde, wie so viele öffentliche Veranstaltungen in diesem Jahr, abgesagt. Durch die Corona-Pandemie sind dem Verein sämtliche Einnahmen weggebrochen. Umso schöner, dass die Bastelarbeiten der Grundschüler doch noch verkauft werden können. „Wir haben den Vertrieb jetzt umgestellt und dürfen dieses Jahr erneut über die Bäckerei von Polheim unsere Artikel verkaufen und sind dieser dafür sehr dankbar“, sagt Rebecca Grosalski, stellvertretende Vorsitzende des Schulfördervereins.

Schon am verkaufsoffenen Sonntag bestand die Möglichkeit, die Weihnachtskarten und den Kalender zu erwerben: Spielwarenhändler Uwe Heinhaus hatte den engagierten Eltern und Schülern spontan einen Platz in seinem Geschäft angeboten.

Für die „Löwen-Kinder“ waren die Bastelarbeiten eine tolle Einstimmung in den Advent. Die einzelnen Monatsblätter des Kalenders wurden klassenweise gefertigt, so dass jede Klasse der Grundschule von der Kölner Straße in einem Monat vertreten ist mit einem eigenen Motiv – entweder als Gemeinschaftsarbeit aller oder durch verschiedene Kinder einer Klasse, stellvertretend für alle.

Bereits zum zweiten Mal wird ein selbst gestalteter Kalender zum Kauf angeboten, der sich auch sehr gut als Geschenk eignet. Zum Preis von sechs Euro können die Kalender in der Schule oder im Verkaufspavillon der Bäckerei von Polheim am Etapler Platz erworben werden. „Das Deckblatt bietet Platz zur eigenen Gestaltung. Damit ist der Kalender das optimale Weihnachtsgeschenk für Kinder an Oma, Opa oder Paten“, macht die Schule Werbung für das kreative Gemeinschaftsprojekt der Schüler, das der Förderverein angestoßen hat.