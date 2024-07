Feuerwehr in Hückeswagen Löschgruppe Herweg feiert mit Schaumparty

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 2. August, ab 20 Uhr, wieder eine Schaumparty - dieses Mal mit Hilfe einer professionellen Schaumkanone, denn auch dieses Jahr wird ein Teil der Halle mit Schaum geflutet, sodass die Besucher den Weg zur Bar auf trockenem Weg erreichen können. Musikalisch begleitet wird der Abend von DJ Cerasi. Der Eintritt beträgt sieben Euro. „Wir bieten wasserfeste Tüten an, um Wertgegenstände vor Feuchtigkeit zu schützen“, kündigt Alexander Lewak, Mitglied der Löschgruppe Herweg an. Zudem haben Besucher in Uniform, wie zum Beispiel die der DLRG oder des THW sowie Feuerwehreinheiten auch von anderen Wehren an diesem Tag freien Eintritt.