ATV Hückeswagen : Lockerer ATV-Lauftreff zum Jahresausklang

Mehr als 70 Sportler waren zur ATV-Sporthalle auf den Fürstenberg gekommen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Über 70 Vereinsmitglieder und Gäste ließen das Jahr sportlich ausklingen.

Von Heike Karsten

Der Silvesterböller, der den Start des ATV-Silvesterlaufs geben sollte, hatte ein Paar Zündschwierigkeiten. Doch nach dem Knall setzten sich die mehr als 70 Läufer und Walker in Bewegung, auf ihrer letzten Runde in diesem Jahr. Immer an Silvester lädt der Sportverein auf dem Fürstenberg seine Mitglieder, Freunde und Gäste zu einer lockeren Laufrunde durch die Mul ein. „Den Kopf durchlüften, den Winterspeck bezwingen und einfach dabei sein“ lautet hier das Motto. Angeboten wurden eine Fünf- und eine Zehn-Kilometer-Laufstrecke, die Nordic Walker legten 3,5 Kilometer zurück.

„In der Mul könnte der Boden matschig oder gefroren sein“, warnte Läufer Sven Schäfer die Teilnehmer vor dem Start und fügte hinzu: „Es ist kein Wettkampf, jeder läuft sein Tempo und wir wollen alle gemeinsam ins Ziel kommen.“ Langsam wollte es auch Schäfer selbst angehen. „Zum Ausklang des Jahres laufe ich heute ganz in Ruhe“, sagte der erfolgreiche Sportler, der beim Iron-Man in Roth im Jahr 2019 seine eigene Bestzeit unterbieten konnte. Für das neue Jahr ist die Teilnahme am Köln-Marthon geplant. „Hier möchte ich die 42 Kilometer in unter drei Stunden laufen“, nennt er sein anvisiertes Ziel. „Just for fun“ lief Manuela Speckenbach mit, die 2019 unter anderem den Röntgenlauf-Halbmarathon bestritten hat.

Laufen statt Fahrradfahren hieß es am Dienstagmittag für Holger Stoffel. Der Mountinebiker möchte im neuen Jahr das 24-Stunden-Rennen der Radevormwalder Veranstaltung „Night on Bike“ erstmals als Einzelfahrer in Angriff nehmen. Voher will der Sportler noch mit dem Rad bis Gerolstein und ebenso bis nach Nürnberg fahren. „Das dient schon der Vorbereitung“, sagt Holger Stoffel. Ein Ziel vor Augen hat auch die Laufgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 14 Läufern zu den am stärksten vertretenen Gruppen zählte. „Wir möchten uns wieder zum ‚Strongman’ in Köln anmelden“, berichtete Dirk Hövel. Der SC Heide war mit vier Fußballspielern etwas weniger stark vertreten. „Vielleicht kommen gleich noch mehr zum gemütlichen Teil“, sagte Vorsitzender Kevin Zrock lachend.

Auch das gehört zum ATV-Silvesterlauf: Das Hausmeister-Ehepaar Robert und Martina Gowitzke bereitet den Jugendraum für das anschließende gemütliche Beisammensein vor und schenkt warme und kalte Getränke aus. So konnten die Sporler ihr Jahr noch einmal in der Gemeinschaft Revue passieren lassen und sich austauschen.