Neues Hückeswagener Gewerbegebiet West 3 Viel Lob für GP Karosserie & Lack bei offizieller Eröffnungsfeier

Zwei Energiesparanlagen für anspruchsvolle und fortschrittliche Lackiertechniken erwarten die Kunden in der neuen Betriebshalle von Paul Glasow. Für die langjährigen Stammkunden des ursprünglich in Wuppertal beheimateten Unternehmens, zu denen etliche renommierte Autohäuser aus Wermelskirchen, Remscheid und Solingen zählen, wurden in dem neuen Unternehmen hochwertige High-Tech-Prüfsysteme und moderne digitale Qualitätsstandards umgesetzt. Von denen zeigten sich selbst die zuständige KFZ-Prüfstelle der DEKRA-Automobil GmbH Wuppertal und die Karosseriebauer-Innung Köln beeindruckt. Dirk Masch war für die DEKRA für die Zertifizierung der Reparaturergebnisse zuständig und nickte wohlwollend mit dem Kopf: „Alles, was in einem modernen Lackierbetrieb heute möglich ist, ist in dieser Werkstatt auch vorhanden.“