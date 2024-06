Feuerwehreinsatz in Hückeswagen-Winterhagen Lkw-Tank reißt auf bei Wendemanöver in schmaler Einfahrt

Was ihn am Montagmorgen zu diesem merkwürdigen Manöver veranlasst hatte, blieb weitgehend im Unklaren. Zumal der bulgarische Lkw-Fahrer auch kein Deutsch sprach. Fest steht aber, dass er gegen 8 Uhr versucht hatte, auf der Industriestraße in Höhe des ehemaligen Busatis-Werks mit seinem langen Sattelzug zu drehen. Dabei hatte er die Zugmaschine in eine gegenüberliegende, schmale Grundstückseinfahrt gesteuert, die auch noch bergauf und in einem kleinen Bogen führt – und hatte sich dabei den rechten Tank an zwei L-Steinen eines Mäuerchens aufgerissen. Die Folge war, dass sich etliche Liter Diesel auf der Fahrbahn verteilten.