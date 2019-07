Open-Air-Konzerte : Vereine können bei „Hückeswagen live“ Speisen verkaufen

Der Veranstalter, die „agentur57" aus Siegen, bietet Vereinen an, bei „Hückeswagen live" auf dem Schlosshof einen Imbissstand zu betreiben. Foto: agentur 57/agentur57

Hückeswagen Im August ist wieder Open-Air-Zeit vorm Schloss. Der Veranstalter hat dabei ein Angebot für Vereine

Bereits in ihr 13. Jahr geht die Open-Air-Konzertreihe „Hückeswagen live“, die für August vier Konzerte vor dem Schloss vorsieht. Wie Projektassistentin Julia Horstmann vom Veranstalter, der Siegener „agentur57“, mitteilt, beginnt die Freiluft-Saison am Freitag, 2. August, mit einem Konzert der „JoJo Weber Band“ – die vier Musiker präsentieren dann Rock und Pop der vergangenen 40 Jahre. Die Fans von „Hückeswagen live“ sollten sich auch die drei drauffolgenden Freitage frei halten, dann spielen vorm Schloss „UnArt“ (9. August) Rock- und Pop-Cover, „T-Time with Lukas“ (16. August) Rock’n’Roll und „Hits-Köpfe“ (23. August) Schlager. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.