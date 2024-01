ÖPNV in Hückeswagen und Oberberg Fährt die Buslinie 336 bald im Halb-Stunden-Takt?

Mit dem Bus nach Wermelskirchen? Lohnt sich nicht wirklich, denn die Linie 261 fährt an Schultagen ganze fünf Mal ab Haltestelle Bahnhofstraße: 6.52 Uhr, 13.40 Uhr, 15.34 Uhr, 17.04 Uhr und 19.04 Uhr. Dagegen steuert die Linie 339 Radevormwald 17 Mal an, und die 336 Richtung Wipperfürth fährt 25 Mal. Letztere ist ohnehin die für Hückeswagener Fahrgäste wichtigste Linie. Das hatten jetzt Christoph Marquardt von „Mobile Zeiten“ in Oldenburg und Herbert Eidam vom Kölner Planungsbüro VIA im Kreisentwicklungsausschuss verdeutlicht. Die beiden Gutachter waren eingeladen worden, weil die Kreisverwaltung die längste Verbindung in Oberberg, die von Gummersbach bis Lennep führt, perspektivisch attraktiver machen will.