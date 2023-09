Doppelfest in der Hückeswagener Innenstadt Lichterfest und Markt sorgen für heimelige Atmosphäre

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit – hauptsächlich, um sich auf dem Feierabendmarkt kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die Auswahl an Getränken und Speisen war groß. Unter den 20 Marktbeschickern waren erstmals zwei asiatische Stände mit „Thai-Food“ und „Chinesischen Nudeln“, Dazu kam das bekannte Angebot an deutschen, französischen und portugiesischen Spezialitäten. Neu dabei war der Cocktail-Stand „Doc’s Ginger“, ein Startup-Unternehmen aus Wuppertal, das sich auf schmackhafte und zertifizierte Bio-Getränke spezialisiert hat. „Sowas hat bis jetzt gefehlt“, meinte eine Hückewagenerin, die sich einen Longdrink mixen ließ. Einen appetitanregenden Duft verströmte „Silvis Gewürzkiste“ die außergewöhnliche Küchen-Gewürzmischungen und Dips zum Probieren mit dabei hatten. „Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder“, kündigte Standbetreiberin Silvia Mehnert an. Nicht ganz so zufrieden zeigten sich die Marktbeschicker mit Waren außerhalb des Getränke- und Speisenangebots, so wie Lego-Händler Pierre-Pascal Hauer von „Steine-Ankauf“ aus Burscheid. Er war in dieser Saison mit seinen Spielwaren auf fast allen Bergischen Feierabendmärkten präsent. „Es waren ein paar gute Tage dabei und es ist toll, was die Kommunen auf die Beine stellen. Aber die Leute kommen hauptsächlich, um den Feierabend zu genießen“, zieht er sein persönliches Fazit. Ähnliche Erfahrungen hat auch Sandra Theunissen aus Marienheide mit ihren Holz-Gravuren gemacht, deren Angebot bei Stadtfesten auf wesentlich mehr Interesse stößt, als bei Märkten. „Es ist mal ein Versuch und der Standplatz ist wirklich gut“, fügte sie hinzu. Ihr Stand bildete den Abschluss auf der Bahnhofstraße. Die Hauptorganisatorinnen und Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Andrea Poranzke und Monika Zöller, zeigten sich zufrieden mit der nun beendeten Saison. „Wir hatten viel Glück mit dem Wetter und mussten nur einen der fünf Märkte wegen des Starkregens absagen“, berichteten sie rückblickend. Als sehr schwierig gestalte sich jedoch der Wunsch, Marktbeschicker mit frischer Ware wie Gemüse, Obst, Brot, Fisch und Fleisch für den Abendmarkt zu gewinnen. „Wir haben immer wieder und mit Inbrunst versucht, die Markthändler vom Vormittag zu halten“, betonte Monika Zöller. Die Ausweitung der Stände bis in die obere Islandstraße sei bisher ebenfalls nur ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gegangen ist.