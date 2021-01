Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“ in Hückeswagen : „Nicht nur das Gelbe vom Ei“ bringt 5000 Euro ein

Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“ in Hückeswagen

Hückeswagen Das Jugend- und Sozialwerk „Gotteshütte“ startet Ende Februar ein Hühner-Projekt für Kinder. Dafür gab es jetzt eine Spende über 5000 Euro von Radio Berg und der Aktion Lichtblicke.

Das war eine schöne nachweihnachtliche Überraschung: Ein Tierhaltungs-Projekt des Jugend- und Sozialwerks „Gotteshütte“ erhielt jetzt aus der Aktion „Lichtblicke – das große Danke“ von Radio Berg ein Spende in Höhe von 5000 Euro. Claudia Schmitz, Diplom-Sozialarbeiterin und systemische Beraterin bei der „Gotteshütte“ hatte sich vor Weihnachten für die Einrichtung beworben.

Vorgestellt hatte sie das tiergestützte pädagogische Projekt der Intensivgruppe „Nordlicht“ für Kinder mit dem Titel „ Nicht nur das Gelbe vom Ei“. „Der Wunsch der Kinder nach Tierhaltung in der Gruppe wurde seit den Sommermonaten immer lauter“, berichtet Claudia Schmitz. Durch einen ersten Kontakt mit Hühnern seien die Kinder „angefixt“ worden, selber Hühner halten zu wollen. „Denn Hühner legen nicht nur Eier., sie laden auch ein, Beziehungen einzugehen und aufzubauen, gegenseitiges Vertrauen zu schenken und Verantwortung zu übernehmen“, erläutert die Diplom-Sozialarbeiterin. Der Traum von „eigenen“ Hühnern werde jetzt dank der Spende durch Radio Berg Wirklichkeit. Ende Februar soll mit dem Projekt gestartet werden.

Mit der Sonderaktion der Aktion Lichtblicke und von Radio Berg wurden 15.000 Euro an drei lokale Aktionen verteilt, die sich in der Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen engagieren: Neben der „Gotteshütte“ waren das der Förderverein der Grundschule Engelskirchen-Ründeroth, der Kuscheldecken für die Grundschüler anschaffen wird, und der Verein MiKibU, der digitale Betreuungsmöglichkeiten für Grundschüler in Bergisch Gladbach schafft.