Kultur in Hückeswagen Letztes Schlosskonzert an alter Stätte

Es war ein gleich in zweierlei Hinsicht außergewöhnliches Schlosskonzert am Samstagabend. Zum einen war die musikalische Ausrichtung ungewöhnlich – spielte Søren Thies aus Hamburg Klezmer auf dem Akkordeon, was auch in der stilistisch durchaus offenen Schlosskonzert-Reihe eher selten zu hören war. Zum anderen war es das letzte Schlosskonzert an gewohnter Stätte. Denn wie Daniel Marsch von der „Initiative Schlosskonzerte“ in seiner kurzen Einführung mitteilte, sind die Konzert-Tage im Heimatmuseum mit Jahresfrist Geschichte. „Eigentlich war uns zugesagt worden, die Saison noch zu Ende bringen zu können“, sagte er. Das nächste Konzert am 13. Januar findet im Kultur-Haus Zach statt. Schade, gehörte doch der Charme des Heimatmuseums für viele Besucher zu den Schlosskonzerten. „Wir wollen die Reihe aber auf jeden Fall fortsetzen, vielleicht irgendwann auch wieder im Schloss“, betonte Marsch.