Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Noch einmal reichlich Farbenpracht

Hückeswagen Seit dem 23. August stellt die Wipperfürtherin Maria Callegari ihre farbenprächtige Werke im Kultur-Haus Zach aus. Ein letztes Mal sind die Bilder der Künstlerin am Sonntag, 20. September, im oberen Island zu sehen.

Maria Callegari, 1949 in Emden geboren, fiel das Malen von Klein auf leicht. Etwa 30 Jahre lang setzte sie ihr Talent im Karneval um und bemalte diverse Karnevals- und Motivwagen, daneben zeigte sie ihr Können auch bei der Erstellung großflächiger Theaterkulissen. Mit Beginn des Ruhestands wollte Maria Callegari ihre Leidenschaft noch weiter vertiefen und besuchte rund sechs Jahre lang Kunstschulen in Bergisch Gladbach und Köln. Aktuell arbeitet sie in einer Malschule in Wipperfürth. Der Spachtel ist dabei mittlerweile zu ihrem liebsten Pinsel geworden.