Auftritt : Leticia Wahl besteht ihre Feuertaufe mit Bravour

Leticia Wahl trat im Kultur-Haus Zach auf. Foto: Mina Entertainment GmbH

Hückeswagen Die junge Poetry-Slamerin und Sängerin Leticia Wahl gab in der Schlossstadt ihren ersten Solo-Auftritt mit einem abendfüllenden Programm. Mit „Du hast die Wahl“ stellte sie sich im Kultur-Haus-Zach ihrer Feuertaufe vor einem kleinen, wohlwollenden Publikum.

Ein erstes Mal ist immer aufregend, auch für so manch etablierten Künstler, der erstmals sein neues Programm vor Publikum spielt. Es wäre befremdlich, wenn es bei Leticia Wahl anders gewesen wäre: Ein junger aufstrebender Stern, der sich in der Slamer-Szene nicht ohne Grund bereits einen Namen erarbeitet und kürzlich ein Buch herausgebracht hat und nun als Rohdiamant in der Künstleragentur von Hundeflüsterer Martin Rütter gefördert wird.

Auch er saß am Samstagabend im Kultur-Haus-Zach und beobachtet seine junge Künstlerin, die sich zunächst mit einer Flasche Sekt und goldenen Pappbechern aufs Publikum stürzte. „Ich finde, bei einer Premiere kann man ruhig Sekt trinken“, sagte die zierliche junge Frau im schwarzen, legeren Freizeitdress, während sie die Flasche schüttelte und dann entkorkte. „Vielleicht war das Schütteln keine so gute Idee“, entfloh es ihr, ehe der Schampus aus der Öffnung schoss und im rauschenden Schwall auf die Bühne floss. „Läuft bei mir“, lautete ihre Reaktion.

Das Publikum schmunzelte und Wahl ging dazu über, ein Beispiel dafür zu geben, warum es ihr, trotz ihres Namens, immer so schwerfalle eine Entscheidung zu treffen. „Zuerst wollte ich Gläser kaufen, dann dachte ich, die würden hier klimpern und klirren. Als ich Plastikbecher suchte, kam mir Greta Thunberg in den Sinn, die das gar nicht gut fände, also habe ich Pappbecher mitgebracht.“ Das Publikum ließ sich den prickelnden Schaumwein dennoch schmecken.