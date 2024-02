TV-Publikumsliebling im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Grippe – Lesung von Mathias Mester verschoben

Die Comedy-Lesung „Klein anfangen, groß rauskommen" erfolgreichen Para-Sportler, Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen sowie Publikumsliebling der 2022er-Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance" soll nun am Sonntag, 3. März, im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, nachgeholt werden. Beginn ist dann bereits um 18 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit, können aber auch bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Wer Mester an dem Ausweichtermin sehen will, erhält Karten zum Preis von 20 Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Mode Sessinghaus sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 24 Euro.