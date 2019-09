Bürgermonitor in Hückeswagen : Anwohner findet im Wald in Schückhausen Sondermüll in Tüten

Ernst Hackenberg fand bei einem Spaziergang zwei Müllsäcke mit Sondermüll, den Unbekannte einfach so in der Natur in Schückhausen entsorgt hatten. Foto: Joachim Rüttgen

Schückhausen Unbekannte haben in Schückhausen Sondermüll einfach so in die Natur geschmissen. Ein BM-Leser hat die Farbflaschen und Rohrreiniger aussortiert und will sie nun zum Schadstoffmobil bringen.

Es sollte eigentlich ein entspannter Spaziergang mit seinem Hund werden. Doch daraus wurde nichts, denn Ernst Hackenberg fand auf seinem Weg in einem Waldstück in Schückhausen zwei Müllsäcke – darin: jede Menge leere Farbflaschen, Sprühdosen und Gläser. „Was für eine Frechheit“, dachte sich der 82-Jährige und wollte die Säcke mit nach Hause nehmen. Doch die waren schlichtweg zu schwer für den rüstigen Senior. Hilfe fand er bei Nachbar Frank Streppel, der mit seinem Traktor an die Fundstelle fuhr und die beiden Säcke schließlich abtransportierte.

„Manche Menschen sollten sich wirklich nochmal genau erkundigen, wie eine Mülltonne aussieht und vor allem, was da hineingehört“, sagt Hackenberg noch immer fassungslos. Dabei gebe es doch ein Schadstoffmobil, das genau solchen Sondermüll entgegennehme. Aber das sei den Übeltätern wohl ein zu weiter Weg. Hackenberg vermutet, dass die Täter womöglich ihren Keller oder ihre Garage leer geräumt und den Müll dann einfach in die Natur geschmissen hätten.

Immer wieder findet der Schückhauser auf seinen Streifzügen durch die Natur Flaschen, Gläser und klassischen Restmüll, dem sich einige Zeitgenossen einfach so entledigen. „Dabei haben wir doch hier in Hückeswagen ein wirklich gut funktionierendes Entsorgungssystem“, sagt Hackenberg. Die Menschen, die so etwas tun, seien also wohl einfach dumm. Er findet, dass man solche Leute zu einem umweltbewussten Handeln erziehen muss.

Als der Nachbar ihm die Mülltüten geliefert hatte, machte sich Hackenberg daran, den Müll fein säuberlich zu trennen: Glas in den Container, Restmüll in die entsprechende Tonne. Die Farbreste, eine Dose Pronto, Lacke, Kunstharz, Rohrreiniger und Wasserstoffproxidlösung liegen nun in einer Wanne, die Hackenberg zum Schadstoffmobil bringen möchte. Auf einer Flasche steht deutlich „Vorsicht, stark ätzend!“

„Ich habe Tiere. Da kann ich es nicht fassen, wenn Menschen in Kauf nehmen, dass die sich verletzen“, sagt Hackenberg. Und als Radfahrer wolle er sich auch keinen Platten holen, wenn irgendwo Glas illegal entsorgt wurde. Als ehemaliger Busfahrer der RVK sei er viel herumgekommen und habe einiges gesehen. „Als älterer Mensch sieht man aber irgendwie auch bewusster hin“, sagt er. Wenn er draußen keine Lerche mehr zwitschern höre, stimme was nicht. Dann sei der Vogel einfach nicht mehr da.