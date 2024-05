„Welttag des Buches“ auch in Hückeswagen Leselust wecken und Freude an Geschichten vermitteln

Hückeswagen · Die Bergische Buchhandlung in Hückeswagen begrüßte in der vergangenen Woche gleich mehrere Schulklassen. Die Kinder nahmen begeistert an einer Abenteuer-Schnitzeljagd teil.

01.05.2024 , 08:00 Uhr

Zum Welttag des Buches besuchte die Klasse 4c der Löwengrundschule die Bergische Buchhandlung. Foto: Bergische Buchhandlung

Rund um den „Welttag des Buches“ am 23. April hatten sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vorbereitet. Mit vielfältigen Aktionen sollte die Leselust geweckt und Freude an Geschichten vermittelt werden. Und daran beteiligte sich auch die Bergische Buchhandlung in Hückeswagen, die gleich mehrere Schulklassen zu Besuch hatte. „Die Kinder haben begeistert an der Abenteuer-Schnitzeljagd teilgenommen“, berichtet Filialleiterin Karla Stawicki. Als Dankeschön erhielt jedes Kind ein Exemplar „Mission Roboter: ein spannender Fall für die Glücksagentur". Die Freude über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, DHL und Partnern herausgegebenen Comicroman war groß. Bundesweit kamen mehr als 1,1 Millionen Kinder in den Genuss, dieses Buch zu erhalten. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusminister der Länder. Zudem unterstützt die Deutsche Post DHL die Förderung des Lesens durch Sprach- und Lesepaten. Außerdem überraschten zahlreiche Zusteller von Post und DHL ihre Kunden mit kostenlosen Büchern. „Lesen ist wichtig. Lesen hilft uns, die Welt zu verstehen. Lesen schärft den Blick für Fakten und Fake“, sagt DHL-Konzernpersonalvorstand Thomas Ogilvie, der auch Vorstandsmitglied der Stiftung Lesen ist. Gute Lese- und Sprachfähigkeiten seien von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Resilienz der Demokratie. Bereits seit 2007 würden sich viele Mitarbeiter ehrenamtlich für Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Blick auf die Integration von Geflüchteten einsetzen.

(rue)