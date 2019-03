Ehrensache: Leistungen der langjährigen Feuerwehrleute gewürdigt

Hückeswagen Einige Feuerwehrleute in Hückeswagen sind seit vielen Jahren aktiv dabei. Sie wurden jetzt während der Jahresdienstbesprechung besonders geehrt.

Bei der Jahresdienstbesprechung der Hückeswagener Freiwilligen Feuerwehr im Casino der Firma Pflitsch wurden auch wieder einige Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vorgenommen. Im Namen der Landesregierung bekam zunächst Unterbrandmeister Bodo Waldeck das Ehrenzeichen der Feuerwehr in Gold. Waldeck war seit 35 Jahren im Dienst des Löschzugs Stadt. „Waldeck kam mit 14 Jahren im Jahr 1973, dem Gründungsjahr unserer Jugendfeuerwehr, zu uns“, sagte Stadtbrandinspektor Karsten Binder und würdigte die Verdienste von Waldeck. In vielen Einsätzen habe der gelernte Bäckergeselle große Dienstroutine bekommen.

Ebenfalls geehrt wurden vier weitere Kameraden für 50 sowie einer für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. „Dietmar Osenberg und Wilfried Voß von der Löschgruppe Herweg sowie Manfred Schoenfeld und Wolfgang Felbeck von der Löschgruppe Straßweg waren im vergangenen halben Jahrhundert für das Wohl der Menschen in Hückeswagen im Einsatz, Dieter Itzwerth vom Löschzug Stadt sogar in den vergangenen 60 Jahren“, sagte Binder. Er betonte, dass dieser langjährige Beitrag der Feuerwehr-Kameraden zur Sicherheit in der Schloss-Stadt Ansporn für möglichst viele andere Menschen sein sollte, sich ebenfalls zu engagieren.