Kultur in Hückeswagen Leidenschaftlicher Blues-Abend mit Phil Seeboth

Er gehört fast schon zum Inventar des Kultur-Hauses Zach: Der Münsteraner Gitarrist und Sänger Phil Seeboth war am Freitagabend erneut zur Blues-Night in Hückeswagen zu Gast. Und er hatte nicht nur seine Akustikgitarre mitgebracht, sondern auch eine Ladung an Songs, die er in gewohnt authentischer und leidenschaftlicher Weise seinem Publikum präsentierte. Er braucht dabei kaum Zubehör, nur seine Gitarre und einen Hocker mit schickem orangefarbenem Glitzerbezug. Ach ja – und eine Ersatzsaite, denn just während er den Song „Hold On You“ aus dem Jeff-Bridges-Film „Crazy Heart“ spielte, riss Seeboth eine Saite an seiner Gitarre. „Hat jemand schon mal einem operativen Eingriff zugesehen? Denn das seht ihr jetzt gleich…“, sagte er. Und fügte hinzu: „Es gibt nichts Langweiligeres als Saitenwechseln.“ Dabei schaffte der Münsteraner es, mit seiner sympathischen Art, diese kurze „Operation“ zu überbrücken. Und das, obwohl die erste neue Saite schon beim Spannen ebenfalls das Zeitliche segnete. „Ich habe noch einige Saiten im Auto – es soll also nicht am Material scheitern“, kommentierte Seeboth trocken.