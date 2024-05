Konzert in Hückeswagen Leidenschaftlicher Auftritt von Lorain

Das tat der Spielfreude der jungen Frau aus Hückeswagen keinen Abbruch. Lorena Manz, so ihr richtiger Name, lebt mittlerweile in Wuppertal und war vor einigen Monaten noch als Teil des nicht mehr aktiven Duos „Wandering Souls“ im oberen Island zu hören. Jetzt muss sie sich als Solistin unter dem Künstlernamen Lorain offensichtlich erst noch bekannt machen. Die geringe Zahl an Zuhörern nahm sie mit Humor: „Ach, jetzt kann ich es ja sagen, wir sind ja unter uns“, sagte sie etwa lächelnd, ehe sie die Geschichte zum Song „Peoplepleaser“ erzählte.