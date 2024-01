Warnung des Wupperverbandes Lebensgefahr durch Hohlräume unter den Eisflächen

Frostige Temperaturen und eisiger Wind sorgen auf den Talsperren des Wupperverbandes dafür, dass sich erste Eisflächen bilden. Auf der Brucher-Talsperre in Marienheide gibt es aktuell schon Eisflächen, ebenso auf der Lingese-Talsperre (Marienheide), der Schevelinger-Talsperre (Wipperfürth), der Panzer-Talsperre (Remscheid), im schattigen Randbereich der Wupper-Vorsperre nahe der Kläranlage Hückeswagen sowie an den Zuläufen der Bever-Talsperre in Hückeswagen.