Kinder- und Hospizdienst in Hückeswagen : Lebensbegleitung für sterbende Kinder

Koordinatorin Melany Callegari nimmt Meldungen von Hilfesuchenden an und vermittelt sie dann an ehrenamtliche Betreuer, die extra dafür geschult wurden. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Im Sozialausschuss berichtet Melany Callegari über den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Die hauptamtliche Koordinatorin stellte die Arbeit vor, die seit eineinhalb Jahren im Büro an der Islandstraße geleistet wird.

Niemand soll einsam sterben: Das ist das übergeordnete Ziel in der Hospiz-Bewegung. In Hückeswagen existiert seit vielen Jahren eine ehrenamtlich arbeitende Hospizgruppe, die überwiegend ältere und schwer kranke Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet. Seit eineinhalb Jahren gibt es daneben in der Stadt einen ambulanten Hospizdienst für Kinder und Jugendliche mit Büro an der Islandstraße. Getragen wird er vom Malteser-Hilfsdienst im Oberbergischen Kreis mit Hauptsitz in Engelskirchen. Hauptberufliche Koordinatorin ist Melany Callegari, die jetzt im Sozialausschuss die Arbeit des Dienstes vorstellte.