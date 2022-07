Hückeswagener Hofgemeinschaft ist ein Pilotprojekt : „Lebendige Inklusion“ feiert ein bergisches Sommerfest

Niederlangenberg Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Am 6. August will er diese Arbeit vorstellen.

Unter dem Motto „Mehr Lebendigkeit für alle“ ist die Hofgemeinschaft Niederlangenberg ein Pilotprojekt für das Zusammenleben von Menschen ohne Hilfebedarf und Menschen mit ‚geistigen‘ Behinderungen. „Derzeit ist es für diese Zielgruppe das einzige Wohnprojekt dieser Art und Größe in NRW“, heißt es in der Einladung zu dem Sommerfest. Der Verein biete damit die Alternative zum klassischen Behindertenheim in einer Form der großfamilienähnlichen Lebensgemeinschaft auf dem Land. „Für unsere Mitarbeiter bedeutet dies ein integriertes Lebenskonzept von Wohnen und Arbeiten in Gemeinschaft und in der Natur“, teilt der Verein mit.