St. Katharina Wiehagen : Lebendige Gemeinde in Wiehagen feiert 40 Jahre St. Katharina

40 Jahre St. Katharina Wiehagen – wer die katholische Gemeinde im Ortsteil kennt, der weiß, dass das ein guter Grund zum Feiern ist. Und so mussten die Organisatoren des Gemeindefrühstücks nach dem 9-Uhr-Gottesdienst diesmal tatsächlich „anbauen“, da die Sitzplätze nicht reichten. „Wir haben rund 90 Gäste bewirtet, das ist wunderschön“, sagt Oskar Friese. Der Vorsitzende der IG Wiehagen, die seit vielen Jahren dreimal im Jahr ein Gemeindefrühstück ausrichtet, war zufrieden, als er sich im wuseligen Miteinander umsah und nur in gutgelaunte Gesichter blickte. Zuvor hatte Pastor Marc D. Klein den feierlichen Gottesdienst zum Anlass genommen, auf die Bedeutung eines selbstgebauten Hauses hinzuweisen und die Kirche als sich ständig veränderndes Haus Gottes beschrieben. Zwar wurden St. Katharina und der dazugehörige Ökumenische Kindergarten nicht von den Gemeindemitgliedern selbst erbaut. Allerdings hatte die IG Wiehagen den Kirchbau mit vorangetrieben und finanziell unterstützen.

Anlässlich des Feiertags – wobei der eigentliche Kirchweihtag bereits am 18. August war – hatte sich die IG Wiehagen überlegt, das zweite Gemeindefrühstück des Jahres auszuweiten. „Neben dem normalen Frühstück direkt nach der Messe wird es im Anschluss einen Frühschoppen geben und zum Abschluss am frühen Nachmittag noch Kaffee und Kuchen“, sagte Oskar Friese. Und auch einige Showeinlagen hatten die Organisatoren sich überlegt. So präsentierten die IG-Mitglieder, verstärkt um einige Gastsänger, ein eigens für den Anlass geschriebenes „Lieder IG Wiehagen“. Und da hieß es im Text zum Selbstverständnis ganz deutlich: „Jedes Fest will immer vorbereitet sein, gutes Essen, Trinken und auch Blümelein. Fleißig Hände bringen Kuchen und Kaffee, und für das Gelingen bürget die IG.“