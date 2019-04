3-Städte-Depot : Auf dem Weg zur Bildungseinrichtung

Vorsitzender Albrecht Nunn an einem der neuen Experimentiertische: Sie sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden und vor allem den jüngeren Besuchern die Möglichkeit bieten, sich kreativ zu beschäftigen. foto: weitzdörfer (archiv). Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Am Montag verkündete der Vorsitzende des „3-Städte-Depots“ auf der Jahresversammlung, dass die Genehmigung des EU-Fördergelds vom Land NRW endlich eingegangen ist. Der Verein will vor allem mehr für junge Menschen anbieten.

Es hat nun doch noch ein paar Wochen länger gedauert als erwartet. Im Dezember 2018 äußerte Albrecht Nunn, Vorsitzender des Vereins „3-Städte-Depot“ mit Sitz an der Peterstraße, die Hoffnung, dass der Landesbescheid über die Fördergelder noch vor Weihnachten kommen werde. So hätten die Vereinsmitglieder mit der Umsetzung ihres Projekts direkt nach dem Jahreswechsel beginnen können. Allerdings trudelte der Bescheid erst auf Nachfrage am Montag ein. Bei der Jahresversammlung des Vereins im Casino der Firma Pflitsch verkündete Nunn somit die frohe Botschaft. „Ab Dienstag kann es jetzt mit der Umsetzung unserer Planungen losgehen“, sagte Nunn.

Neben dieser guten Nachricht berichtete Nunn aber auch über ein gelungenes Vereinsjahr 2018. So veranstaltete der Verein im Vorjahr zahlreiche Kurse. „Es gab Schmiedekurse, ein Bandwebeseminar, eine Projektwoche mit einer Schule aus Radevormwald sowie viele Gruppen- und Einzelführungen“, sagte Nunn. Das erklärte Ziel des Vereins – der Aufbau und die Instandsetzung historischer Maschinen – sei ebenfalls weiterverfolgt worden. „Wir haben im Vorjahr etwa zehn Maschinen aufbereitet und in Betrieb genommen“, berichtete der Vorsitzende. Das sei nicht möglich ohne die aktive und regelmäßige Hilfe der etwa 40 Mitglieder, die sich regelmäßig montags in der Halle zur Arbeit an den Maschinen treffen.